Дома из Кедра: клееный, профилированный брус, бревно

О нас
МЫ делаем лучшие
пространства для жизни
строим УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА
более 360 реализованных проектов
Сибирский лес - компания с собственной производственной базой с возможностью изготовления уникальных срубов из кедра, лиственницы, сосны
Наша компетенция, возможности и отношение к клиентам позволяют развиваться, достигать поставленных задач, делать сложные интересные проекты.
20 лет опыта
Услуги
Строительство с нами это просто:
берем все заботы от
проектирования
до отделки на себя
Варианты строительства
Дом из дерева по любой технологии
и для любого бюджета
Канадская рубкаКанадская технология. Усложненный вариант работы с круглым бревном, использующий элементы Норвежкой технологии.
- Парные вложенные клинья.
- Непродуваемые плотные сочленения
- Нет раскрытия угловой врубки, как у круглых русских чаш
- Самозаклинивающаяся угловая врубка. Конопатка не требуется.
- Технология поднутрения укладочного паза
POST and BEAMЭксклюзивные дома и бани с необычным внешним видом. Без ограничений по планировочным решениям, свойственным классическим срубам.
- Силовой каркас из вертикальных столбов и горизонтальных балок
- Подбор лесоматериалов с натуральной эстетикой
- Большие диаметры брёвен
- "Дикие срубы"
Норвежский лафетПривычная округлость бревна переходящая в плоские стены с сохранением массивного внешнего вида. харизма севера, Скандинавский стиль.
- Увеличение полезной площади внутренних помещений
- Широкий однородный межвенцовый паз
- Тепловой замок, отсутствие продувания в углах
- Делается только вручную, от начала до конца
Расчёт
Ответьте на 4 простых вопроса, чтобы получить бесплатную консультацию и смету на строительство
Каталог эксклюзивных проектовготовы предоставить Вам каталог наших лучших проектов
Процесс
5 шагов до дома вашей мечты
Пожелания и бюджет
Связываемся с вами, отвечаем на все вопросы, обсуждаем задачи и подбираем оптимальный вариант
Бесплатный выезд инженера или экскурсия в шоу-рум
Приглашаем к нам в офис, демонстрируем технологии и реализованные проекты. При необходимости организовываем экскурсию на объект
Проектирование
Создаем проект под ваши пожелания и бюджет. Предоставляем визуализацию будущего дома с необходимыми расчетами и смету на строительствоПример проекта
Заключение договора
Составляем договор, где фиксируем стоимость строительства и сроки, которые не меняются на протяжении реализации проекта
Cтроительство
Строительство происходит под надзором архитектора и прораба. В процессе вы получаете любые интересующие вас вопросы, и можете контролировать процесс
Кейсы
Чтобы убедиться в качестве
приезжайте к нам на объекты
спроектируем и реализуем
450 Р/М2
Закажите у нас проект
и получите скидку в размере стоимости проекта на строительство