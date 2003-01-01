Дома из Кедра: клееный, профилированный брус, бревно
ПН - ВС 10:00 - 19:00
г. Котельники | Дзержинское шоссе | вл. 7/7
+7 (495) 414 24 47

Деревянные дома
от проекта до новоселья

Строительство домов и бань из рубленного бревна, клееного и профилированного бруса по РФ

Наш специалист бесплатно выезжает на участок. Проводит необходимые консультации, дает рекомендации. Составляет смету на строительство.

О нас

МЫ делаем лучшие
пространства для жизни
строим УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА

более 360 реализованных проектов
Сибирский лес - компания с собственной производственной базой с возможностью изготовления уникальных срубов из кедра, лиственницы, сосны
Наша компетенция, возможности и отношение к клиентам позволяют развиваться, достигать поставленных задач, делать сложные интересные проекты.
20 лет опыта

Услуги

Строительство с нами это просто:
берем все заботы от проектирования
до отделки на себя

Проектирование Строительные работы Инженерные коммуникации Ландшафтный дизайн
Фундаменты Кровельные работы Наружная и внутренняя отделка Бассейны

Варианты строительства

Дом из дерева по любой технологии
и для любого бюджета

Клееный брус Великолепный внешний вид Минимальная усадка Можно быстро приступить к отделке Красивые ровные стены как в городской квартире Отличная конструктивная прочность Большой срок службы
Ручная рубка Шикарный внешний вид Атмосферные интерьеры Традиционные ценности Красивые тёплые стены Безусловная конструктивная прочность Срок службы не лимитирован
Профилированный брус Привлекательный внешний вид Незначительная усадка Можно быстро приступить к отделке Интересные ровные стены как в городской квартире Хорошая конструктивная прочность Приемлемый срок службы
Канадская рубка

Канадская рубка

Канадская технология. Усложненный вариант работы с круглым бревном, использующий элементы Норвежкой технологии.
  • Парные вложенные клинья.
  • Непродуваемые плотные сочленения
  • Нет раскрытия угловой врубки, как у круглых русских чаш
  • Самозаклинивающаяся угловая врубка. Конопатка не требуется.
  • Технология поднутрения укладочного паза
POST and BEAM

POST and BEAM

Эксклюзивные дома и бани с необычным внешним видом. Без ограничений по планировочным решениям, свойственным классическим срубам.
  • Силовой каркас из вертикальных столбов и горизонтальных балок
  • Подбор лесоматериалов с натуральной эстетикой
  • Большие диаметры брёвен
  • "Дикие срубы"
Норвежский лафет

Норвежский лафет

Привычная округлость бревна переходящая в плоские стены с сохранением массивного внешнего вида. харизма севера, Скандинавский стиль.
  • Увеличение полезной площади внутренних помещений
  • Широкий однородный межвенцовый паз
  • Тепловой замок, отсутствие продувания в углах
  • Делается только вручную, от начала до конца

Расчёт

Ответьте на 4 простых вопроса, чтобы получить бесплатную консультацию и смету на строительство

Выберите нужные значения и мы сформируем для Вас лучшее предложение
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Клееный брус
Профилированный брус
Профилированный брус
Норвежский лафет
Пожалуйста сделайте выбор
Монолитная ж/б плита с коммуникациями
Монолитная ж/б лента
ж/б сваи с обвязкой брусом
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Металлическая черепица
Мягкая кровля
Натуральная черепица
Гонт из лиственницы
Фальцевая кровля
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Каталог эксклюзивных проектов

готовы предоставить Вам каталог наших лучших проектов
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Процесс

5 шагов до дома вашей мечты

Пожелания и бюджет

Связываемся с вами, отвечаем на все вопросы, обсуждаем задачи и подбираем оптимальный вариант

Бесплатный выезд инженера или экскурсия в шоу-рум

Приглашаем к нам в офис, демонстрируем технологии и реализованные проекты. При необходимости организовываем экскурсию на объект

Проектирование

Создаем проект под ваши пожелания и бюджет. Предоставляем визуализацию будущего дома с необходимыми расчетами и смету на строительство

Пример проекта

Заключение договора

Составляем договор, где фиксируем стоимость строительства и сроки, которые не меняются на протяжении реализации проекта

Cтроительство

Строительство происходит под надзором архитектора и прораба. В процессе вы получаете любые интересующие вас вопросы, и можете контролировать процесс

Кейсы

Чтобы убедиться в качестве
приезжайте к нам на объекты

Дом "Ромейн" клееный брус 623 кв.м.
Дом "Марат" КЛЕЕНЫЙ БРУС 302 кв.м.
Дом "Новорижский" КЛЕЕНЫЙ БРУС 341 кв.м.
Дом "Янтарный" КЛЕЕНЫЙ БРУС 551 кв.м.
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спроектируем и реализуем

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